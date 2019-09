“La Fame non va in Vacanza”: a Cerveteri solidarietà con l’iniziativa promossa da Banco Alimentare

Cerveteri – “La Fame non va in Vacanza” è il titolo della due giorni solidale promossa dal Banco Alimentare che domani, sabato 1 Giugno, e domenica 2 Giugno, vedrà impegnati a Cerveteri come validi testimonial dell’iniziativa i volontari del Centro di Solidarietà a Cerveteri, insieme alla Consulta dei Migranti, AUSER, i ragazzi del Servizio Civile, Croce Rossa e alla Protezione Civile di Cerveteri, che ha offerto come sempre aiuto logistico.

Due i punti solidali: uno a Cerveteri, in Piazza Aldo Moro, dalle ore 09.00 alle 13.00, e l’altro al Mercato a Cerenova nella sola giornata di domenica.

Acquistando dietro una donazione minima di 10euro due gustosissimi e genuini vasetti da 340 grammi di marmellate sarà possibile sostenere le attività di Banco Alimentare e del Centro di Solidarietà, da sempre impegnati in campagne di raccolta alimentare in favore delle famiglie meno abbienti.

Il punto solidale di Cerveteri gode del Patrocinio dell’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Cerveteri.

“I Volontari del Centro di Solidarietà Cerveteri da sempre si contraddistinguono per il loro impegno nel sociale e per l’essere sempre disponibili quando c’è bisogno di mettersi al servizio di chi è più solo, di chi è in difficoltà – ha dichiarato Francesca Cennerilli, Assessora alle Politiche Sociali del Comune di Cerveteri – siamo felici che questo importante appuntamento con la solidarietà, a livello nazionale, abbia anche nella nostra città un punto di ritrovo garantito dai nostri validi volontari. Il mio invito, rivolto a tutta la cittadinanza, è quello di aiutare ad aiutare, acquistando uno o più di questi vasetti di marmellata davvero di qualità. Sono certa che anche questa volta, la nostra sarà una Città solidale”.