Il Faro on line – Incetta di medaglie per i rappresentanti degli Istituti viterbesi impegnati ieri mattina nelle finali regionali di nuoto in programma a Roma presso il Polo natatorio di Pietralata.

Ben tre le medaglie d’oro ottenute a cui va ad aggiungersi quella nella staffetta che ha visto protagonisti Panaccia, Alessandri, D’Amato, Grassotti, tutti alunni dell’IC “L. Fantappié” di Viterbo.

Foto 3 di 6











Primi posti assoluti, invece, per Aurora Cettomai nel dorso e Alessandro Panaccia (rana) entrambi della Fantappié, e per Filippo Bertoni della “Pio Fedi” nello stile libero.

Medaglie di bronzo per Alessio Alessandri (Fantappié) nello stile libero e Filippo Gobattoni (Carmine) nella farfalla.

Infine, ottimi piazzamenti per due ragazzi dell’Orioli: Stefano Graziano e Gianmarco Costantini ottengono rispettivamente un secondo e terzo posto nella categoria DIR.