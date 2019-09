Ostia, sprofonda un’altra strada: chiusa al traffico dai vigili urbani

Ostia – Ancora transenne per il cedimento del piano stradale: è la ragione per la quale i vigili urbani sono stati costretti a chiudere via Angelo Olivieri per un tratto di circa duecento metri. Sotto accusa il sistema fognario sottostante.

Dalla serata di venerdì 31 maggio circolazione interdetta su via Angelo Olivieri tra via Capo Passero e via Alessandro Piola Caselli. Il piano stradale si è avvallato e si è formata una voragine in corrispondenza di un tombino fognario. Per questo motivo la Polizia locale di Roma Capitale, gruppo X Mare è stata costretta a transennare il tratto di arteria e a impedirne il passaggio.

Il cedimento arriva pochi mesi dopo la riparazione di un’altra voragine apertasi su via Angelo Olivieri proprio in corrispondenza dell’incrocio con via Capo Passero. Una buca che è stata transennata per più di un anno e si teme che anche il nuovo dissesto sia destinato a restare a lungo senza riparazione. Va ricordato, infatti, che la competenza dei lavori di manutenzione e ripristino delle fogne è di stretta competenza dell’Acea che ha manifestato inadeguatezze e lentezza in numerose voragini di Ostia: via Zotti, via Corrado Del Greco, via delle Triremi, via delle Fiamme Gialle e altre come ricorda questo articolo.

Per l’area sprofondata tra via Zotti, via Zambrini e via Casana, il X Municipio ha assicurato che i lavori sarebbero iniziati nel mese di maggio 2019 ma al momento non si ha notizia delle relative gare d’appalto.

Tornando a via Angelo Olivieri, va denunciato che nel 2014 l’allora amministrazione Marino/Tassone finanziò con un milione di euro il rifacimento della condotta fognaria che anche allora era sprofondata inghiottendo parte di un’auto, proprio nel tratto interessato dal nuovo cedimento. Evidentemente quell’intervento non è stato effettuato con particolare cura e attenzione.

VORAGINE A VIA ROMAGNOLI

Nella serata di venerdì 31 maggio un’altra fragile si è aperta a ridosso di un tombino proprio nel centro della carreggiata di via dei Romagnoli all’incrocio con via Arturo Evans. La Polizia locale ne ha disposto il transennamento.