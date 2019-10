X Municipio, il M5S: “Solidarietà alle vittime di Bibbiano”

Ostia – “Oggi in aula è stato votato all’unanimità dei presenti il documento del Movimento 5 Stelle che esprimeva solidarietà e promozione di iniziative volte a diffondere maggior cultura al rispetto e alla tutela dei minori.

Deprecabile e strumentale il solito comportamento di Casapound che dopo la votazione di tutta l’aula ha esposto un manifesto su PD di Bibbiano”.

Così in una nota il Gruppo del Movimento 5 Stelle del Municipio Roma X, che prosegue: “Come al solito hanno perso un occasione per seguire il faro della responsabilità su questa vicenda riconducendo il tutto alla mera strumentalizzazione politica, cosa che il Movimento 5 Stelle insieme alla restante opposizione non ha fatto”.

“La nostra azione politica non usa queste scenate, ma per fortuna il senso di responsabilità ha prevalso alla sterile sceneggiata di un manipolo di simpatizzanti che dal 9 per cento sono passati allo 0,3 percento dei consensi nel nostro territorio”.

(Il Faro online)