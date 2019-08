Avviso per selezione pubblica Port Authority Security S.r.l., posti di lavoro

Port Authority Security S.r.l. , Società a capitale interamente detenuto, soggetto al controllo, direzione e coordinamento Dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Centro Settentrionale.

Avviso di Selezione Pubblica

Per soli titoli per l’assunzione di n.9 unità con qualifica di Guardia Particolare Giurata VI livello a tempo determinato per quattro mesi,

di cui

n.1 unità Full time,

n.4 unità part-time al 75 %

n.4 unità part – time al 60 %

CCNL di categoria vigente.

Pubblicato sul sito www.pasecurity.it

Termine della presentazione delle domande h. 12.00 del giorno 07.08.2019.

Responsabile Unico del Procedimento: Mauro Magi.