Cerenova, garantito il servizio irriguo fino al termine della stagione

Cerveteri – “Ieri ho richiesto ufficialmente alla Multiservizi Caerite di proseguire il servizio irriguo nella frazione di Cerenova fino al termine della stagione estiva 2019, che ha confermato la sua disponibilità a procedere. Questo con la consapevolezza che non sarà più possibile in futuro erogare il servizio in questo modo e che in autunno sarà necessario trovare delle soluzioni alternative”. Lo ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci.

“Ho chiesto un ulteriore sforzo alla Multiservizi Caerite che ringrazio per la disponibilità, la presenza e la professionalità. Siamo infatti tra i pochissimi Comuni d’Italia ad avere questo servizio – ha proseguito Pascucci – e vogliamo continuare a erogarlo. Ricordo che nel nostro litorale siamo in emergenza idrica e che le alte temperature e gli eccessivi consumi causano riduzioni del flusso e mancanza di acqua in interi quartieri. È severamente vietato utilizzare l’acqua potabile per l’annaffiamento dei giardini, per lavare le automobili o per il riempimento delle piscine. Nei prossimi giorni una task force sarà presente nel nostro litorale per multare tutti coloro che trasgrediranno a queste indicazioni”.

“All’inizio della stagione 2019 abbiamo informato la cittadinanza delle difficoltà emerse. A seguito infatti del mutato quadro normativo – ha continuato il Sindaco – è stata di fatto sancita l’impossibilità di continuare a erogare il servizio; ci siamo subito attivati e, già nel mese di giugno, come Amministrazione comunale, abbiamo svolto una serie di assemblee pubbliche proponendo una possibile soluzione: la costituzione di un Consorzio ad hoc finalizzato alla esclusiva gestione del servizio irriguo“.

“Tale proposta – ha concluso Pascucci – a oggi ha riscosso un numero importante di adesioni, tali da ritenere che in breve tempo si possa giungere alla soluzione e mantenere in vita il servizio. Siamo inoltre entrati in contatto con l’altro Comune italiano che si è trovato ad affrontare il medesimo problema e stiamo vagliando se le soluzioni adottate nella loro situazione siano applicabili al nostro caso”.

“Ovviamente per far nascere il Consorzio serve un numero minimo di adesioni che ancora non è stato raggiunto. Invitiamo pertanto tutti coloro che sono interessati e che non hanno ancora manifestato il loro interesse, ad aderire prontamente andando sul sito della Multiservizi Caerite (Irriguo – Multiservizi Caerite); tutto questo anche e soprattutto in vista dell’Assemblea che convocheremo nel prossimo autunno; quella sarà la data definitiva, se non riusciremo a raggiungere i numeri necessari il servizio sarà fortemente a rischio“.

