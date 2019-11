I commercianti della Darsena di Fiumicino: “Ridateci l’isola pedonale”

Fiumicino – Si allarga la protesta dei commercianti della zona della Darsena di Fiumicino per l’improvviso e – a parer loro – immotivato dietrofront dell’Amministrazione comunale sull’isola pedonale parziale il fine settimana.

“Il primo esperimento – spiegano in una nota i commercianti – aveva dato ottimi risultati in termini commerciali e nessun problema quanto a viabilità ed ordine pubblico. E’ chiaro che una semi-pedonalizzazione necessita di controlli all’ingresso e all’uscita e anche al centro, per evitare che chi passi vada fuori dei limiti consentiti, ma è l’unico punto da controllare, perché per il resto è tutto ok.

Il primo week end è stato talmente un successo che un po’ tutti i commercianti si sono spesi, e il termine non è casuale, per poter replicare l’evento e migliorarlo. Nuovi tavolini, personale in più, accordi con intrattenitori, possibilità di mettere alcune forniture su strada. Un impegno economico altissimo, a fronte però di altrettanto buone prospettive di ricavi.

Il gradimento della gente è stato tangibile. Poi però, l’incantesimo si è rotto, il Comune ha deciso di tornare sui propri passi e, senza una motivazione realmente plausibile, ha deciso di stoppare tutto. Con buona pace del divertimento della gente, dell’economia dei commercianti e della rinascita turistica di una zona da tempo sottoutilizzata e marginale.

Non capiamo cosa sia accaduto e chiediamo al Sindaco di tornare sui suoi passi, ripristinando una iniziativa che, alla prima prova, stava funzionando alla grande”.