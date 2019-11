Civitavecchia – “Siamo stati contattati da alcuni cittadini, residenti nella zona, che lamentano lo stato di abbandono in cui versa da molti mesi una delle più importanti arterie della città. Una situazione segnalata più volte in Comune, dove né la vecchia amministrazione 5 Stelle e né la nuova hanno mai dato risposta”. Lo dichiara in una nota l’associazione ambientalista Fare Verde onlus che invita l’amministrazione comunale ad intervenire in via Palmiro Togliatti per ripristinare il decoro urbano.

“Apprezziamo gli sforzi della Giunta Tedesco che ha anche istituito una task force, con operai del comune, per ripulire le strade e tagliare l’erba incolta lungo il ciglio delle carreggiate e sui marciapiedi, è un buon inizio ma c’è ancora molto da fare – affermano dall’associazione ambientalista – e via Togliatti ne è l’esempio.

Aiuole incolte e abbandonate, carte e rifiuti lasciati in giro dai soliti incivili, fioriere vuote utilizzate come posaceneri e cestini per i rifiuti, erba sui marciapiedi e, addirittura, la fontanella d’acqua pubblica, presente sul lato alto della via, è ricoperta di vellutino ed emana sgradevoli odori.

Quello che chiedono i residenti, ai quali ci associamo, è una maggiore presenza nella zona da parte degli operatori comunali, una manutenzione ordinaria del verde ed una cura maggiore delle strade e della pulizia, ora completamente assente”, concludono i volontari del gruppo locale di Fare Verde.