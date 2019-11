Incendio in casa a Fiumicino, 6 bambini salvati dalla polizia

Fiumicino – Poliziotti “eroi”. E’ la prima cosa che viene da sottolineare una volta chiariti i contorni di ciò che è davvero accaduto ieri mattina in via della Spiaggia (leggi qui la prima notizia).

L’allarme incendio è scattato allorché alcuni vicini di casa hanno visto del fumo uscire dall’appartamento, e sentito urla di bambini all’interno. La chiamata al numero unico di emergenza 112 ha allertato immediatamente una volante del Commissariato di zona e una di Roma.

Una volta arrivati, gli agenti sono entrati ad hanno visto 6 bambini terrorizzati, dai 3 agli 11 anni, e una donna riversa in terra in cucina. Le fiamme avevano già avvolto un materasso e si stavano propagando.

Gli agenti hanno fatto uscire i bambini (4 erano figli della donna, gli altri 2 nipoti, figli del fratello) e li hanno messi in sicurezza. Nel contempo veniva soccorsa la donna svenuta, una ragazza di circa 35 anni.

Immediato anche l’intervento dei pompieri, che hanno rapidamente domato le fiamme impedendo che il fuoco si sviluppasse nel resto della casa.

Poi l’ambulanza, che per fortuna non è dovuta intervenire su emergenze gravi ma solo per lievi intossicazioni.

Insomma, quella che poteva tramutarsi in una devastante tragedia familiare si è risolta per fortuna bene, grazie alla prontezza dei vicini di casa, al coraggio degli agenti e alla rapidità dei vigili del fuoco.