Masi (FdI): “Il Presidente smentisce l’autovelox sulla Colombo, ma il limite rimane a 50”

Ostia X Municipio – “Al nostro Question Time sull’introduzione dell’autovelox Caesar sulla via Cristoforo Colombo il Presidente ha risposto che la notizia è infondata, ma che il limite rimarrà a 50 all’ora”. Lo dichiara il Consigliere di Fratelli d’Italia in X Municipio Mariacristina Masi.

“Un’altra promessa della Raggi che non è stata mantenuta, visto che aveva garantito che sarebbe stato un provvedimento provvisorio e invece è da considerarsi ormai definitivo. Il presidente del Municipio ha ben specificato che verrà innalzato di nuovo solo quando sarà rifatta la strada.

Ci chiediamo allora come mai nell’ultima variazione di Bilancio hanno bocciato gli ordini del giorno presentati dal nostro Gruppo Capitolino, in cui si chiedevano più fondi per la manutenzione stradale della Colombo. Dei 4,6 milioni di euro sbandierati ai 4 venti, per ora, neanche l’ombra, abbiamo pronta un’interrogazione, ma intanto fioccano multe a discapito sempre dei cittadini del nostro Municipio, completamente dimenticati dal Campidoglio”.