“Videocorto Nettuno”, al via la 24esima edizione del concorso per cortometraggi

Nettuno – “Videocorto Nettuno” è arrivata alla sua 24esima edizione, confermandosi come una tra le rassegne più longeve del panorama dei concorsi per cortometraggi.

Quest’anno, sempre nella cornice dell’Arena della Pro Loco, Nettuno tornerà a essere protagonista del cinema italiano in corto dal 23 al 25 agosto 2019 per un’edizione che si preannuncia speciale, in attesa di quella del venticinquennale.

Quattordici i corti in concorso, divisi tra venerdì 23 e sabato 24, di cui solo 6 arriveranno alla finalissima di domenica 25: 5 scelti dalla giuria e 1 dal pubblico. Come sempre, la giuria vedrà i film insieme al pubblico e nulla si saprà del verdetto fino all’ultimo istante, come da tradizione.

Ben 19 i premi in palio: dal miglior film alla miglior locandina, agli attori, protagonisti e non, costumi, sceneggiatura, persino titoli di testa e coda. A condurre le serate, come di consueto, Elvio Calderoni e Giulia Bartoli, direttori artistici della rassegna, mentre al salotto pomeridiano del Caffè Volpi, la padrona di casa, ogni pomeriggio alle ore 18, 30, sarà Lucilla Colonna, che intervisterà giurati e cortisti giunti a Nettuno proprio per il festival da tutta Italia.

Molti nomi del concorso sono già noti a Nettuno e spesso tornano al festival da vincitori: da Paolo Budassi a Samantha Casella, a Eitan Pitigliani a Mattia Riccio fino a Daniele Barbiero. Molte le assolute novità che andranno ad animare la competizione, con alcune anteprime nazionali.

Evento speciale fuori concorso, l’omaggio ai 200 anni dell’Infinito di Leopardi, quel “Ma sedendo e mirando” curato da Paolo Di Paolo e diretto da Alberto Antonio Dandolo, con le voci recitanti di Nada, Antonio Rezza, Flavia Mastrella, Piera Degli Esposti, Mario Martone e tanti altri, che verrà proiettato nella serata di domenica.

E i giurati? Anche qui nomi nuovi si alternano a vecchie conoscenze: da Francesca Antonelli a Francesco Prisco a ben tre dei protagonisti della serie tv “Tutto può succedere“, ovvero Ludovico Tersigni, Tobia De Angelis e Filippo De Carli.

Con loro Salvatore Palombi, reduce da “A chorus line“, lo stesso Di Paolo, Michela Monferrini, la cantante Diana Tejera e tanti altri. Tutti pronti, dunque, per i salotti pomeridiani e le proiezioni serali, ad ingresso libero, dalle ore 21.00 in poi e che trasformeranno Nettuno in una piccola Cannes.

Si spengano le luci, le onde facciano silenzio… è di scena il cinema italiano di “Videocorto Nettuno”!

