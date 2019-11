Al teatro di Villa Adele, martedì 20 agosto, la finalissima del Nettunia’s Got Talent

Anzio – L’Associazione Giovanile Nettunia è lieta di presentare la 3a edizione del “Nettunia’s Got Talent”, il concorso di arti performative rivolto ai giovani talenti del territorio.

“Se hai un talento capace di divertire, emozionare e stupire – spiegano i ragazzi dell’Associazione Giovanile Nettunia – partecipa anche tu al talent show del litorale! Cerchiamo cantanti, ballerini, musicisti, poeti, maghi, giocolieri e cabarettisti… In palio per il più talentuoso un maxi assegno di 1.000 euro”. “Come le precedenti edizioni ci sarà la categoria Under14 e la possibilità per più partecipanti di vincere una borsa di studio. La novità di quest’anno sarà l’introduzione del premio speciale per il miglior gruppo”.

“La finale si terrà il 20 agosto presso la splendida cornice del Teatro all’aperto di Villa Adele; – dichiara il Presidente Serena Iovini – ringraziamo l’Assessore Laura Nolfi e il consigliere Stefania Amaducci per aver fortemente voluto riportare il talent ad Anzio dove speriamo di ripetere il clamoroso sold out di due anni fa! E’ un onore far parte del ricco calendario di #anzioestateblu2019 e condividere lo stesso palco dove si esibiranno dei -mostri sacri- dello spettacolo”.

Iscrizioni aperte fino ad oggi, 5 agosto 2019. La quota d’iscrizione è 20 euro a partecipante o 100 euro (una tantum) per gruppi di 5 o più persone.