Cerveteri, mercoledì Giobbe Covatta, poi Francesca Reggiani

Cerveteri – Due leoni da palcoscenico. Due artisti sopraffini, mattatori del teatro e della comicità. Dopo Uccio De Santis, e dopo il raffinato appuntamento con Edoardo Leo, quest’ultimo “extra-rassegna”, torna in Piazza Santa Maria, nel Centro Storico di Cerveteri, la manifestazione “I Like Cabaret”, promossa dall’Assessorato allo Sviluppo Sostenibile del Territorio del Comune di Cerveteri.

Prima data da segnare in calendario, quella di mercoledì 7 agosto alle ore 21:00, quando ad esibirsi sarà Giobbe Covatta. Comico, attore, scrittore, umorista, commediografo. Fortemente impegnato nel sociale, testimonial di Amref – Amref Health Africa e di Save The Children, è uno dei personaggi del teatro del cinema maggiormente apprezzati per l’intensità e il profondo significato che in ogni suo spettacolo, in ogni sua apparizione pubblica, si celano dietro ad ogni battuta e ai suoi monologhi. L’ingresso è gratuito.

Ultimo appuntamento, quello di sabato 17 agosto: chiude la rassegna di comicità e teatro l’attrice ed imitatrice romana Francesca Reggiani. Satira, sociale, vita quotidiana, imitazioni, battute piccanti e mai volgari, che sempre lasciano uno spunto di riflessione nello spettatore, oltre che una sana e piacevole risata. L’ingresso allo spettacolo in questo caso è con biglietto. Tagliandi disponibili presso il Punto di Informazione Turistica in Piazza Aldo Moro, che risponde al numero 0699552637. È possibile acquistare i biglietti anche sui circuiti “ciaotickets” e “ticketone”.

“Quattro personaggi diversi, ma uniti dall’estro per la risata, per il teatro, per saper intrattenere il pubblico. Sono quelli che ci siamo pregiati di ospitare quest’estate nel nostro Centro Storico – ha dichiarato l’Assessore allo Sviluppo Sostenibile del Territorio del Comune di Cerveteri Lorenzo Croci – dopo le serate con Uccio e con Edoardo Leo, altri due grandi personaggi. Vi aspettiamo nel nostro Centro Storico!”.