Conto alla rovescia per il Torvaianica Street Food

Pomezia – E’ ufficialmente iniziato il countdown per l’evento dell’estate 2019: da giovedì 8 a domenica 11 Torvaianica diventerà la capitale dello Street Food. L’ormai famoso Festival della Typical Truck Street Food approderà con tutto il suo gusto e tutti i suoi colori in Piazza Ungheria.

Torvaianica verrà animata per 4 giorni da caratteristiche cucine su ruote in un vortice di divertimento e cibo on the road. La meravigliosa piazza di Torvaianica posizionata sul mare laziale ospiterà 20 selezionatissimi Street Chef che a bordo delle loro ApeCar e Truck daranno vita ad un evento imperdibile. Proporranno le migliori ricette gourmet preparate al momento per una quattro giorni all’insegna del sano divertimento.

La Typical Truck Street Food, con il patrocinio del Comune di Pomezia, sta preparando il festival nei minimi dettagli. La quattro giorni dedicata al cibo ed al divertimento “da strada” è studiata per tutta la famiglia: cucine on the road, musica, relax, spettacoli ed attività per i più piccoli trasformeranno Torvaianica in un villaggio divertentissimo.