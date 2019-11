Dissequestro Pesce Luna, Poggio: “Ora un piano estivo di pulizia del territorio”

Fiumicino – “Il dissequestro dell’isola ecologica di Pesce Luna (leggi qui) è una splendida notizia ma guai a stappare ‘spumante’. Oggi Fiumicino è piena zeppa di discariche abusive (leggi qui). Ci sono cataste di rifiuti abbandonati ovunque”.

Così in una nota il vicepresidente del consiglio comunale di Fiumicino, Federica Poggio (Lega-Salvini Premier), che aggiunge: “Invito immediatamente il sindaco ad attivare un piano estivo di pulizia e decoro del territorio per evitare con il caldo possibili conseguenze sulla salute pubblica e restituire dignità a un Comune martoriato dal degrado”.

“E in secondo luogo allestire in aree naturalmente idonee, non nei centri abitati come più volte paventato, delle microdiscariche a supporto dell’isola ecologica di Pesce Luna. Cosa che questa amministrazione avrebbe dovuto provvedere a fare dal lontano 2013″, conclude la Poggio.

(Il Faro online)