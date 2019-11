Fiumicino, DemoS: “Il Comune finanzi le associazioni di volontariato del territorio”

Fiumicino – “Come tutti sappiamo durante il mese di agosto, a causa delle ferie, anche l’attività politica si prende un periodo di pausa. Al contrario le Associazioni di Volontariato locale continuano a dare il loro contributo e spesso in modo totalmente gratuito ,affinché i cittadini possano sentirsi più tranquilli e partecipare ai tanti eventi programmati dall’Amministrazione Comunale insieme alle varie Pro Loco, alle associazioni culturali e comitati locali”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso dal gruppo consiliare DemoS Fiumicino, a firma di Maurizio Ferreri e Armando Fortini, che prosegue: “Da anni sosteniamo che la politica deve porre maggiore attenzione verso il mondo del volontariato, elemento indispensabile all’interno di una comunità solidale. Possiamo dire che negli ultimi anni ,su questo tema ,qualcosa siamo riusciti a mettere in atto ,ma siamo ancora lontani da quel meritato riconoscimento che tutti noi vogliamo dare. Il mondo del volontariato continua ad crescere ed evolversi, uomini, donne e ragazzi appartenenti alle varie Associazioni locali si impegnano in una continua formazione per portare il loro aiuto sempre con più professionalità e competenza”.

“I volontari sono una risorsa umana strategica, sia per i valori che esprimono sia perché per¬mettono di attivare organizzazioni flessibili ed innovative, di rappresentare meglio le esigenze della collettività, di mobilitare risorse altrimenti non disponibili e per molte altre ragioni. La partecipazione attiva e spontanea dei cittadini nelle Associazioni nasce da motivazioni personali diverse, che indirizzano il comportamento dei singoli verso l’azione solidale e ne caratterizzano l’impegno.

Nonostante la notevole estensione, la comunità di Fiumicino deve ritenersi fortunata ad avere localmente tante realtà di volontariato attivo, riconosciute sia a livello nazionale che regionale – aggiungono -. Per questi motivi siamo convinti che una Amministrazione Comunale, che agisce per il bene comune, deve incentivare e sviluppare tutte le realtà di volontariato presenti sul territorio, creando di fatto un apposito capitolo di bilancio e stanziando i fondi necessari alla sostenibilità di un grande progetto integrato che vogliamo chiamare ‘Volontari Fiumicino 4.0′”.

Per la realizzazione del progetto “Volontari Fiumicino 4.0” occorre prendere in considerazione i seguenti aspetti:

• sviluppare le relazioni tra i diversi soggetti coinvolti direttamente nella gestione dei volontari;

• chiarire chi fa cosa, con che tempi, con quali obiettivi e quali risorse e come l’azione dell’uno si integri con quella degli altri;

• le relazioni tra i volontari e tra questi le altre persone dell’organizzazione, perché i volontari hanno bisogno di sapere a chi si devono rivolgere in base alle esigenze o problemi che incontrano;

• la disponibilità di spazi, strumentazioni, mezzi necessari al lavoro dei volontari ed il loro utilizzo;

• rafforzare la partecipazione dei volontari e riconoscere la loro professionalità;

• la definizione di un budget specifico per le attività del programma.

“Coinvolgere i volontari ha un costo per la loro formazione, coordinamento, strumenti di lavoro, assicurazione, rimborso spese, ecc, richiedono risorse economiche ed impegno di personale”.

“Vogliamo ringraziare tutte le associazioni di volontariato locale, informando che a breve presenteremo una mozione che avrà come fulcro principale l’Associazionismo, abbiamo idee e proposte per un progetto che li coinvolgerà e svilupperà la cooperazione, con l’obiettivo di stabilire regole di lavoro e meccanismi operativi che creino finalmente una organizzazione fluida ed efficace, mettendo i volontari in condizione dare il meglio delle loro competenze e capacità , per una azione di qualità del servizio e continuità della loro azione, per la sicurezza il benessere di tutti i cittadini del nostro comune“, concludono gli esponenti di DemoS.

(Il Faro online)