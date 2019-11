Maranola, in che stato è la scala di collegamento tra piazza Ricca e via Forte? Scatta l’interrogazione di “Forza Italia”

Formia – Da alcuni anni, la scala adiacente l’ex casa del Fascio di Maranola che conduce dalla piazza Ricca alla sottostante via A. Forte risulta inagibile e, quindi, è stata interdetta dagli uffici comunali.

Ora, considerando non solo la sottoscrizione popolare che chiedeva la manutenzione della scala e il ripristino dell’accesso, ma anche e soprattutto, considerando che tale chiusura sta impedendo agli anziani di accedere in maniera agevole all’ufficio postale sottostante e agli alunni di raggiungere in maniera più sicura l’edificio scolastico; senza affrontare un lungo giro pericoloso e, quindi, a tutela della loro incolumità -l’alternativa, infatti, è che percorrano un tratto di strada molto trafficato e con una curva pericolosa, già oggetto di molti incidenti – gli esponenti e consiglieri comunali di “Forza Italia” Formia – rispettivamente Tania Forte, Eleonora Zangrillo e Gianluca Taddeo – hanno presentato un’interrogazione a risposta scritta al sindaco di Formia, Paola Villa, al presidente del consiglio comunale, Pasquale Di Gabriele e, infine, all’assessore ai lavori pubblici, Pasquale Forte.

Ma cosa si chiede nell’interrogazione? Si chiede se, dopo 2 anni, sia stato approntato un intervento efficace – considerato che i lavori, compresi i pareri del Genio civile, non richiedono una tempistica lunga e che le somme necessarie per il ripristino sono compatibili con le capacità di bilancio – per permettere ai cittadini esasperati di Maranola di usufruire di una struttura pubblica creata per la loro sicurezza, al fine di renderla agibile e utilizzabile almeno per l’inizio del prossimo anno scolastico.

(Il Faro on line)