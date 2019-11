Ostia, lotta alla zanzara tigre: chiudete le finestre su queste strade

Ostia – Finestre chiuse stanotte su alcune strade centrali: è una delle prescrizioni indicate dai tecnici che eseguiranno la disinfestazione contro la zanzara tigre.

E’ il senso dell’avviso alla cittadinanza emesso dal Dipartimento Tutela Ambientale del Comune di Roma ma ben poco pubblicizzato. Stanotte, ovvero tra lunedì 5 agosto e martedì 6, dalle ore 23,30 alle ore 3,30 sarà effettuato un intervento di disinfestazione adulticida sui marciapiedi e tra gli alberi di alcune strade.

L’elenco delle strade sottoposte a bonifica chimica include via della Pineta, via del Parco, via dei Lucilii, via Pietro Rosa, viale della Vittoria, corso Regina Maria Pia, via dei Navicellari e via Celli.

A fini precauzionali viene raccomandato di 1) Evitare di sostare presso i mezzi operativi 2) Tenere le finestre di casa chiuse 3) Non lasciare alimenti sui terrazzi o sui giardini al piano terra e sui balconi al primo piano 4) Non lasciare panni sui terrazzi o nei giardini al piano terra e sui balconi al primo piano 5) Allontanare o chiudere in casa i nostri amici a quattro zampe (cani e gatti) 6) Ricordarsi che i prodotti impiegati possono essere ittiotossici ovvero nocivi per i pesci degli acquari e per quelli nelle fontane (coprire con teli di plastica le vasche contenenti pesci).

I trattamenti sono eseguiti nell’ambito del piano di sorveglianza e controllo delle arbovirosi trasmesse da zanzare albopictus (zanzara tigre) e autoctone con particolare riferimento al Virus Chikungunya, Dengue e virus Zika.