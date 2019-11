Ostia – Si chiude 2 a 1 per i Gabbiani il nuovo test amichevole che è andato in scena ieri mattina all’Anco Marzio.

Una doppietta di Ferrari (grande contributo da assistman per Antinucci) regala il successo ai lidensi contro la formazione del Pian due Torri.

Si conclude molto positivamente la due giorni di amichevoli dei biancoviola, come evidenziato dalle parole di Mister Scudieri: “Sono molto soddisfatto per come sono andati i ragazzi. Abbiamo caricato molto in questi due giorni, e la risposta sul campo è stata positiva. Sono stati protagonisti tanti ragazzi di valore che hanno mostrato ottime cose, dai 2002 Panerai e Zoppellari, ad Antinucci che ha firmato gli assist per Ferrari, a Chiurco e tutti gli altri. Ci stiamo conoscendo, stiamo lavorando e migliorando, pian piano perfezioneremo tutto quello che c’è da migliorare”.

Appuntamento ora a mercoledì 7 agosto per un nuovo test amichevole contro l’Astrea.

Foto : Claudio Spadolini (Ostiamare – Morandi)

Fonte : Area Comunicazione Ostiamare

(Il Faro on line)