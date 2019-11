Si conclude con “Tortora una storia semplice” il Festival della Legalità di Fiumicino

Fiumicino – “Sono particolarmente soddisfatta per l’enorme successo di pubblico che ieri sera si è registrato alla Casa della Cultura di Fregene, in occasione della serata conclusiva del Festival della Legalità con lo spettacolo ‘Tortora una storia semplice’, il reading in anteprima nazionale diretto e interpretato da Pino Calabrese”. Lo dichiara la delegata del Sindaco alla Legalità Arcangela Galluzzo, organizzatrice della prima edizione del Festival.

“È la dimostrazione – prosegue – che i cittadini sono molto attenti al tema ed è uno sprone a proseguire su questa strada. Il Festival infatti sarà replicato anche il prossimo anno”.

“Ringrazio – conclude Galluzzo – tutte le persone che hanno preso parte a questa prima edizione, in primis Avviso Pubblico – la rete degli Enti locali Antimafia, l’associazione antimafia #NOI, Raccontiamoci le mafie, Patrizio J. Macci, Pino Calabrese e tutti i partecipanti che hanno reso speciali queste tre serate. Ringrazio anche il sindaco Esterino Montino per l’ennesimo attestato di stima nei miei confronti e verso il lavoro che stiamo portando avanti sul tema della legalità”.