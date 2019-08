Skincare routine coreana con Erborian

Scopriamo i prodotti best-seller per la skincare routine del brand Erborian “Erbe d’Oriente“, che coniuga l’efficacia delle erbe della farmocopea tradizionale alla tecnologia delle formule coreane, per aiutare le donne ad ottenere la pelle perfetta che hanno sempre desiderato.

La maschera viso ed il tonico

La Black Scrub è una maschera esfoliante purificante al Carbone, conosciuto in Corea per le sue proprietà opacizzanti e purificanti che affinano la grana delle pelle e la rendono liscia, luminosa e compatta. Ha una texture in gel che aiuta la pelle ad espellere tutte le impurità e a rimuovere le cellule morte, consentendo di assorbire l’eccesso di sebo per un effetto opacizzante. Si applica uno strato sottile di prodotto sul viso deterso ed asciutto e la si lascia agire per 3 minuti, poi si massaggia il viso con le mani bagnate per rimuovere la maschera.

Il Bamboo Matte Lotion (29 euro) è un tonico opacizzante perfetto per le pelli normali a tendenza grassa, che si applica, dopo averlo agitato, sul viso deterso mattina e sera prima di stendere le creme. Questo tonico aiuta a ridurre l’eccesso di sebo, a restringere i pori e a rendere la pelle opacizzata e liscia.

La crema viso ed il contorno occhi

Il Bamboo Crème Frappée è una crema da applicare sul viso mattina e sera, o come base per il trucco, che dona alla pelle una sferzata di freschezza immediata. Ha una texture granulare che tonifica, idrata e risveglia la pelle che appare più liscia e morbida.

Il Sève de Bamboo Eye è una crema contorno occhi che riduce i segni di stanchezza e le borse, idratando la delicata pelle di questa zona del viso. Applicato mattina e sera, lo sguardo appare riposato e fresco.

Se siete curiosi di provare questi prodotti, ecco i link sui quali poterli reperire:









Le lozioni viso

Lo Yuza Double Lotion è una lozione illuminante bi-fase che leviga la pelle rendendola luminosa elastica e compatta, grazie all’ azione dello Yuzu, ingredienti noto per le sue proprietà antiossidanti.

Lo Yuza Sorbet è un’emulsione vitaminica leggera che agisce come una “seconda pelle” avvolgendo l’epidermide e proteggendola dalle aggressioni esterne. E’ caratterizzata da una texture leggera contenente micro-capsule dalle proprietà antiossidanti che aiutano a contrastare i segni del tempo.

Il gommage per le labbra

Il 7 Herbs Scrub For Lips è un gommage per le labbra che le esfolia e le rende più lisce e morbide. Si massaggia delicatamente il prodotto sulle labbra per eliminarne le cellule morte, e si applica 2-3 volte alla settimana rimuovendone poi l’eccesso con un dischetto di cotone umido.

Ecco i link dei prodotti citati:









(Il Faro Online)