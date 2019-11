Spaghettongola 2019, weekend da record: in tre giorni serviti 6mila piatti

Fiumicino – Weekend da record per la Spaghettongola, la festa degli spaghetti alle vongole lupino che si tiene a Fiumicino (Parco Forti, via Lorenzo Bezzi). In tre giorni sono stati 6mila i pasti sfornati. Due quintali e mezzo tra cozze e vongole divorate. Un vero e proprio primato.

“Siamo felicissimi, vogliamo ringraziare tutti coloro che ci sono venuti a trovare sfidando anche un venerdì di tempo molto incerto – spiega il presidente dell’associazione Il Faro all’Orizzonte, organizzatrice dell’evento, Stefano Conforzi -. Il rischio di veder polverizzato il record dell’anno scorso c’è quindi lancio il mio appello a tutti gli amanti del buon pesce: siamo qui, abbiamo un risultato da ottenere. Anche perché il ricavato andrà per gran parte devoluto in beneficenza“. Tutte le sere tre menù a disposizione.

Il menù classico: spaghetti alle vongole lupino, soutè cozze e vongole, bruschetta al pomodoro, patatine fritte, boccetta acqua.

Il menù deluxe: antipasto di mare, spaghetti con le vongole lupino, frittura di calamari, patatine fritte, boccetta d’acqua

Il menù bambino: hamburger, patatine fritte e acqua

Il tutto accompagnato da eventi musicali e di intrattenimento imperdibili (il top mercoledì 7 agosto con la comicità di Martufello), birre artigianali, stand e divertimento per i più piccoli.

(Il Faro online)