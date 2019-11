Stadio della Roma a Fiumicino, Assotutela appoggia la proposta di Montino

Fiumicino – “Appoggiamo in toto la proposta del sindaco Esterino Montino e della amministrazione comunale di realizzare lo stadio della As Roma sul territorio di Fiumicino” (leggi qui).

Così in una nota il presidente nazionale di Assotutela e presidente dell’As Roma calcio a 8, Michel Emi Maritato, che aggiunge: “Si tratta di una ipotesi suggestiva, ambiziosa, fattibile e che presenterebbe maggiori vantaggi dal punto di vista ambientale, viario e logistico rispetto alla attuale allocazione a Tor di Valle sul cui progetto, lo ricordiamo, pende una pesante è preoccupante indagine giudiziaria, per non parlare inoltre di tutte le criticità tecniche, legate al progetto di realizzazione dell’impianto“.

“Per questa ragione, l’associazione Assotutela sostiene e continuerà a sostenere con convinzione il progetto di stadio a Fiumicino e sollecita, al contempo, la sindaca di Roma Virginia Raggi a revocare tutti gli atti e i provvedimenti amministrativi, legati al progetto di Tor di Valle”.

(Il Faro online)