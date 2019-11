Film, musica e spettacoli al “Salotto d’Estate” di Marina di Cerveteri

Cerveteri – Proseguono a Marina di Cerveteri, nell’area verde di Largo Finizio, gli appuntamenti del Salotto d’Estate organizzati dalla Pro Loco Marina di Cerveteri. Tante le iniziative, tutte ad ingresso gratuito, proposte per questa settimana, che si concluderanno con la tradizionale Festa del Mare.

Si comincia mercoledì 7 agosto, con la proiezione del film per bambini “Ralph spacca internet”. Giovedì 8 agosto, nuovo appuntamento con l’incontro con gli artisti del territorio, moderato dal professore e maestro di Teatro Armando Profumi.

Venerdì 9 agosto, è il giorno del film che ha letteralmente sbancato ogni botteghino, il film dei record, il film di cui ha parlato tutto il mondo: “Bohemian Rhapsody”. Sabato 10 e domenica 11 agosto, spazio alla tradizionale Festa del Mare. Appuntamenti dalle ore 21:30.

“Il programma estivo della Pro Loco di Marina di Cerveteri riscuote sempre un ottimo successo e una grande partecipazione di pubblico – ha dichiarato Federica Battafarano, Assessora alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri – riesce a catturare l’attenzione di tante famiglie, riservando sempre una maggiore attenzione per i bambini, con proiezioni a loro dedicate e spettacoli davvero ben realizzati. A loro, il mio ringraziamento per il lavoro che ogni estate svolgono per la programmazione estiva all’interno della nostra Frazione balneare”.

(Il Faro online)