Gaeta, tutto pronto per la festa di San Domenico

Gaeta – Giovedì 8 agosto la Chiesa ricorda San Domenico di Guzman, fondatore dei Domenicani. Festa grande a Gaeta, dove l’appuntamento è nella chiesa del Santissimo Rosario alle ore 17.45 per la recita comunitaria del Rosario e, a seguire, processione per accompagnare la statua del Santo nella chiesa di San Domenico.

Alle ore 18.30 nella chiesa di San Domenico, la solenne concelebrazione eucaristica e, al termine, rientro della statua del Santo nella chiesa del Rosario.

Ad annunciarlo il parroco della Cattedrale, don Antonio Centola, e il priore della Confraternita del Rosario, Renato Satriano, ricordando: “Nella memoria di San Domenico di Guzman, vogliamo ripetere l’esperienza del fondatore dei Frati Predicatori, che in una visione della Vergine Maria ricevette l’invito alla recita del rosario quale preghiera più efficace per combattere le eresie di Catari e Albigesi, che dilagavano in quel tempo”.

“Ancor oggi la fede ha bisogno della preghiera corale e comunitaria dei credenti, perché si superino le avversità che la Chiesa è chiamata ad affrontare nel vivere la sua missione di annuncio del Vangelo. Con questi propositi, invitiamo alla preghiera del Rosario e alla celebrazione dell’Eucaristia, invocando l’intercessione di San Domenico, nella chiesa a lui intitolata nel cuore del quartiere medievale della nostra città di Gaeta”, concludono.

(Il Faro online)