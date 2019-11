Giammusso: “Ristrutturazioni Ater a Civitavecchia, in arrivo i fondi grazie alla Lega”

Civitavecchia – In arrivo fondi per la rivalutazione del patrimonio immobiliare destinato all’edilizia residenziale pubblica. A darne notizia è il capogruppo della Lega, Antonio Giammusso, fresco della carica di presidente della Commissione Lavori pubblici.

“Si tratta di un altro risultato importante raggiunto con la Regione, della quale attraverso la giunta, e in particolare i nostri assessori Di Paolo, Pescatori e Riccetti, stiamo monitorando bandi e avvisi. In accordo con Ater era stato delegato tale ente a chiedere un finanziamento alla regione per interventi di ristrutturazione di alloggi comunali. Dopo vari solleciti, siamo riusciti finalmente a vedere soddisfatte le nostre richieste e a Civitavecchia è stato accordato un acconto di 72mila euro su un investimento totale di 120mila“.

Gli interventi riguarderanno alcuni interventi urgenti, già individuati, su pertinenze di via Antonini, via De Sanctis, via Leopoli, via Santa Barbara. “Tali alloggi saranno ristrutturati e assegnati in base alla graduatoria del bando generale. Mi sento pertanto di poter ringraziare i nostri assessori e il gruppo consiliare per un altro tempestivo successo amministrativo condotto in porto fin dalle prime settimane di amministrazione Tedesco”, conclude Giammusso.