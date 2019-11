Lazzeri: “Ladispoli è pronta ad accogliere eventi di caratura nazionale”

Ladispoli – “La perfetta riuscita di Miss Roma è la conferma che Ladispoli è pronta ad accogliere grandi eventi di caratura nazionale”.

Ne è convinta l’assessore alle Attività produttive, Commercio, Servizi Anagrafici, Servizi Informatici e Comunicazione, Francesca Lazzeri che sottolinea “Gli imprenditori locali sono stati tra i primi a credere in questo evento, lo testimonia il fatto che in molti hanno contattato l’assessorato per mettersi a disposizione per l’evento nell’evento, ovvero la conferenza stampa di presentazione che è stata sicuramente una giornata di promozione del nostro territorio.

Le ragazze sono state nella nostra città una intera giornata visitando i luoghi più significativi e sono state ospitate da tante realtà commerciali che hanno avuto così il giusto risalto mediatico grazie ai post fatti dalle aspiranti miss.

Grazie dunque allo stabilimento balneare Columbia per aver ospitato la conferenza stampa, a Bagni 33, Miramare e Molto, alla Seatur che ha messo a disposizione un autobus per il trasporto delle ragazze a Torre Flavia, all'”Osteria al mercato” per il pranzo e al “Prime” per la cena, al Trenino Lillipuziano per il giro turistico della città, a Pianeta Feste per i risciò, all’hotel Villa Margherita per i locali usati per il trucco e parrucco delle miss, al relaix chateau “La Posta vecchia” e ai Principi Odescalchi per aver aperto le porte delle rispettive location per la realizzazione di due servizi fotografici degni dell’evento, ed infine alla Protezione Civile Comunale, alle guardie zoofile Fare Ambiente e Nogra per il servizio di sicurezza e vigilanza.

Ultimo ma non ultimo un ringraziamento al mio collega Assessore alla Cultura , Sport, Turismo e Spettacolo Marco Milani ed a tutto l’ufficio cultura, capitanato dal Funzionario, Marina Panunzi, per l’ottimo lavoro organizzativo, burocratico e amministrativo senza il quale non sarebbe stato possibile far svolgere la serata in piazza Rossellini”.