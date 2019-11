Nasce a Pescia Romana il “Punto lettura”

Montalto – A Montalto l’estate non è solo mare, spiagge e divertimento ma fioriscono anche iniziative in favore del libro e la lettura.

Dal 1 agosto aperto a Pescia Romana il ‘Punto Lettura’, allestito e attrezzato con libri donati al comune dai cittadini, il punto lettura sarà luogo di incontri culturali, letture interattive, laboratori per i più piccoli e sarà inoltre attivato il servizio per il prestito dei volumi.

Presso il punto informazioni turistiche di Montalto Marina è stato allestito invece uno spazio di book crossing, dove cittadini e turisti potranno portare i loro libri e prenderne altri in prestito favorendo così la diffusione della lettura.

“Queste iniziative sono fondamentali per il nostro paese – commenta l’assessore alla cultura Silvia Nardi – realizzare un punto lettura a Pescia Romana dove prevedere attività culturali e ricreative in particolare per i più piccini era uno dei nostri obiettivi. Ringrazio quindi l’associazione Musicarte e tutti i volontari per la collaborazione al progetto”.

(Il Faro online)