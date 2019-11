Ostia, incidente sulla via del Mare: gravi pedone e motociclista

Ostia – Un motociclista ha travolto una donna che attraversava la via del Mare: entrambi sono in gravi condizioni. Testimoni riferiscono che la strada era al buio. Purtroppo il bilancio è tragico (leggi qui l’aggiornamento dall’ospedale)

È successo intorno alle 22,15 di questa sera, martedì 6 agosto all’incrocio semaforico tra via del Mare e via delle Gondole. Ancora pochi i dettagli che trapelano dai soccorritori giunti sul posto.

Secondo una prima ricostruzione il motociclista avrebbe travolto la donna che stava attraversando. E’ da chiarire chi non avrebbe rispettato il segnale rosso del semaforo.

L’impatto è stato devastante. La donna è stata sbalzato in alto per poi cadere pesantemente sull’asfalto. Il centauro ha proseguito la sua corsa per almeno 60 metri rovinando sulla strada a contatto con il marciapiedi che fiancheggiata l’autosalone Tirrena.

Entrambi i feriti sono stati soccorsi: le loro condizioni sono giudicate estremamente critiche. Testimoni riferiscono che la strada è al buio da qualche giorno.

La strada è chiusa per consentire i rilievi. Chi è diretto verso Ostia è immesso su via dei Romagnoli da Cineland. Chi è diretto a Roma deve percorrere l’Ostiense.

(Il Faro online)