Riforma dello sport, il Governo: “Sorprende la lettera del Cio. Nella legge già norme garantiste”

Il Faro on line – Arrivano le prime reazioni nel mondo politico circa l’intervento del Cio nei confronti della nuova riforma del Governo sullo sport. Questa mattina Bach e gli altri membri del Comitato Olimpico Internazionali hanno inviato una lettera al Coni esprimendo preoccupazione per la legge in approvazione in queste ore in Parlamento.

Non intaccherebbe le norme della Carta Olimpica e non lederebbe l’autonomia del Coni (come asserito dal Cio), secondo la Lega e la maggioranza di Governo. Interviene anche Fratelli d’Italia che si fa portavoce del suo diretto lavoro sulla riforma: “E’ inserita una norma, proposta da Fratelli d’Italia nella lettura alla Camera – ha dichiarato Federico Mollicone caporgruppo in commissione cultura e sport – che obbliga l’armonizzazione della legislazione nazionale alle norme internazionali sportive”.

Di seguito le dichiarazioni dei politici inserite in ansa.it

Lega, avanti a prescindere da letterine – Sul ddl sull’ordinamento sportivo si va avanti “a prescindere da lettere e letterine varie”. Lo ha detto il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano un commento alla lettera del Cio inviata al presidente del Coni, Giovanni Malagò. La discussione del provvedimento è all’ordine del giorno dei lavori dell’Aula di oggi. “Non c’è fiducia, si voteranno tutti gli emendamenti”, ha aggiunto Romeo.

Fonti, sorprende Cio, risposte nel testo – “Sorprende tutto questo interesse del Cio per una singola parte del provvedimento che riguarda il potere politico del Coni. La lettera, forse scritta da funzionari del Cio, il cui contenuto il governo ha appreso dai giornali, è stata scritta forse in maniera frettolosa visto che molte risposte non solo sono già contenute nelle norme della stessa riforma ma anche negli ordini del giorno del relatore preannunciati ieri sera in commissione cultura su cui il governo darà parere favorevole”. Lo affermano fonti di maggioranza.

“La lettera del Comitato Internazionale Olimpico sul perimetro di competenza del governo nella conduzione delle federazioni sportive fornisce un quadro di maggiore chiarezza nella riforma in atto nel settore dello sport e del Coni. In realtà nel testo ora in approvazione al Senato è inserita una norma, proposta da Fratelli d’Italia nella lettura alla Camera, che obbliga l’armonizzazione della legislazione nazionale alle norme internazionali sportive al fine, anche, di promuovere i valori dell’olimpismo ma soprattutto la territorialità delle federazioni sportive. Il Governo, quindi, è tenuto a seguire le indicazioni del CIO grazie a FdI“. E’ quanto dichiara il capogruppo di FDI in commissione Cultura e Sport alla Camera, Federico Mollicone, sottolineando come la norma sia stata inserita con un “emendamento” di FdI.