La nuova settimana inizia all’insegna dell’alta pressione con il tempo che si mantiene stabile e in gran parte soleggiato anche sull’Italia, grazie all’espansione da ovest di un promontorio dell’alta pressione delle Azzorre.

La struttura anticiclonica tuttavia non avrà lunga vita e già da martedì comincerà a perdere colpi in corrispondenza del suo perimetro settentrionale, a causa dell’abbassamento di latitudine del flusso perturbato atlantico.

Da questo si dipartirà un primo sistema frontale che comincerà a lambire l’arco alpino con fenomeni diurni che tenderanno localmente a interessare anche i settori di pianura a nord del Po.

Un secondo fronte è atteso mercoledì al Nord, con temporali localmente intensi, mentre nella mattinata di giovedì il tempo inizierà lentamente a migliorare da ovest e la pressione tornerà ad aumentare.

Previsioni meteo per martedì

Nubi in aumento sull’arco alpino con primi rovesci in formazione dal pomeriggio tendenti ad assumere anche carattere temporalesco in giornata, soprattutto sulle zone centro-occidentali. Entro sera fenomeni in locale sconfinamento alle pianure piemontesi, lombarde e dell’alto Veneto, mentre rimarranno più all’asciutto le rimanenti del Nordest.

Nulla da segnalare sul resto d’Italia, dove la giornata trascorrerà all’insegna dei cieli sereni o poco nuvolosi.

Previsioni metero per mercoledì

Inizio giornata all’insegna della variabilità su Alpi e Nordovest con già qualche rovescio sparso, poi instabilità in intensificazione in giornata per l’arrivo del secondo fronte della settimana con temporali qua e là sulle zone alpine in sconfinamento alla Val Padana, specie a nord a del Po.

Qualche pioggia anche in Liguria, specie centro-orientale. Sul resto d’Italia in prevalenza soleggiato e piuttosto caldo, ma con nubi in aumento in Toscana con locali piovaschi entro sera sulle zone settentrionali.

Previsioni meteo per giovedì

Il fronte giunto mercoledì traslerà verso sudest innescando ancora una certa variabilità su Alpi, specie centro-orientali, e Appennino Tosco-Emiliano, con fenomeni intermittenti fino al pomeriggio.

Poi entro sera esaurimento dei fenomeni con l’allontanamento verso est del fronte e pressione che tornerà ad aumentare da ovest grazie alla rimonta dell’anticiclone delle Azzorre.