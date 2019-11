Vincenzo Bocciarelli torna al Festival di Mezza Estate protagonista in “Maria di Buenos Aires” di Astor Piazzolla

Vincenzo Bocciarelli torna dopo due anni al Festival di Mezza Estate di Tagliacozzo protagonista nel ruolo di El duende in “Maria di Buenos Aires” di Astor Piazzolla diretto da Dejan Savic e per la regia Giandomenico Vaccari.

Il pubblico appassionato delle grandi opere e del teatro di qualità tornerà ad applaudire l’attore senese il 17 agosto a Tagliacozzo h 21.15 nel Chiostro di San Francesco dove già nel 2017 con “Pierino e il lupo” di Prokofiev riscosse un notevole successo di pubblico e di critica.

A volerlo, come voce recitante nel ruolo che fu dei grandi maestri del teatro come Giorgio Albertazzi e Vittorio Gassman, il direttore d’orchestra, Maestro Yacopo Sipari di Pescasseroli, nonché direttore artistico del prestigioso Festival, giunto alla 35ma edizione, che vede grandi nomi della musica, del teatro e del cinema come Raul Bova, Nicola Piovani, Alessandro Haber, Sergio Rubini, Rocco Papaleo, Antonella Ruggiero, Simona Molinari, Gino Paoli, Danilo Rea, Stefan Milenkovic.

A fine agosto Bocciarelli sarà in finale al Militello Film Festival con il docufilm che lo vede protagonista dal titolo “Un Mistero Gabino” per la regia di Edoardo Torricella.

Bocciarelli, dopo il successo di Red Land presentato al Festival di Venezia e all’Italian International film Festival a Hollywood e il gradimento di pubblico sia al cinema che in prima serata su Rai 3, dopo aver girato la prima parte in Thailandia, tornerà sul set del kolossal “Professor Dinkan” diretto da Ramachandra Babu sir in India. Il prossimo settembre riceverà il Premio “Freetime Award People of the Year”, ideato e organizzato dal direttore del magazine, Antonella Ferrari. In autunno uscirà in Italia il film, prodotto dalla Move On di Enrico Pinocci, “Mission Possible” che lo vede tra i protagonisti con John Savage e James Duval con i quali, sempre in autunno, tornerà a sul set di “The dog of Christmas”.