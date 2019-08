Anzio, Goletta Verde presenta i dati sulla depurazione nel Lazio

Anzio – Si terrà domani, giovedì 8 agosto, alle ore 11.00, a bordo della Goletta Verde in sosta al porto Innocenziano (attracco 20) di Anzio, la conferenza stampa regionale di presentazione dei dati sulla depurazione nel Lazio.

Interverranno Anna Tomassetti, presidente del circolo “Le Rondini” di AnzioRoberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio e Davide Sabbadin, portavoce di Goletta Verde. Nel pomeriggio, alle ore 16:00, al Lido dei Pini, si terrà il trash mob”Usa e getta? No, grazie”, mentre alle ore 17:00 e alle ore 19:00 il circolo di Anzio ha organizzato i racconti animati per bambini sul riciclo.

Durante tutta la giornata sarà possibile visitare la mostra sui fondali marini di Anzio e Nettuno e l’opera “La Tartaplastica” di Francesca Fagiolo.

Goletta Verde

Quest’anno Goletta Verde, storica imbarcazione di Legambiente che dal 1986 è impegnata nel monitoraggio dello stato di salute delle acque e nella promozione di attività di sensibilizzazione nei confronti dell’ecosistema marino e costiero, ha raggiunto la 23atappa del suo percorso, approdando così a Anzio.

La Goletta è salpata dal Friuli Venezia Giulia per navigare le acque italiane attraverso un itinerario di 25 tappe che la impegneranno fino al 14 agosto, portandola ad approdare sulle coste liguri. Il periplo delle coste della penisola avrà lo scopo di far conoscere i dati raccolti sullo stato di salute delle acque dei nostri mari, oltre a diffondere le buone pratiche per la tutela e la salvaguardia del paesaggio, della flora e della fauna marina.

Alcune delle attività che Legambiente svolge nell’ambito di questo progetto si inseriscono nel perimetro della Strategia marina europea con cui l’UE intende migliorare lo stato di salute delle acque del Mar Mediterraneo entro il 2020, attraverso anche interventi informativi che mirano a potenziare le conoscenze legate alla salvaguardia dei mari.