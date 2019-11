Atletica paralimpica, Gastaldi ancora record negli 800 metri

Il Faro on line – La pista veloce di Codroipo, in provincia di Udine, porta fortuna a Diego Gastaldi (Sport No Limits). Al meeting Run Think Different, il bronzo europeo realizza un nuovo record italiano della sua specialità preferita, gli 800 T53, per la terza volta in questa stagione agonistica.

Con una prestazione di 1:43.10 è la prima volta che l’atleta di Velletri infrange il muro di 1:44, migliorandosi dall’inizio dell’anno di quasi tre secondi.

A Codroipo sarebbe stato primato italiano anche per Farhan Hadafo, bronzo nei 100 agli Europei di Berlino, che ha corso un ottimo 1:07.75 nei 400 T52. Purtroppo, a causa della rottura del cronometro elettronico, il risultato non potrà essere omologato in quanto è stato registrato manualmente.