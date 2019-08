Basket Serapo 85′, è fissato per il 12 ottobre l’esordio fuori casa

Gaeta – Si sta per aprire una nuova stagione per il Basket Serapo 85′. Dopo la notizia dell’accordo con Dante Richotti, play classe ’85, proveniente dal Basket Scauri – il giocatore è arrivato dall’Argentina nell’estate del 2008, trascorrendo 9 anni nel Basket Scauri, eccezion fatta per la stagione 2012/2013, dove vince un campionato di Serie C Silver, Serie C Gold e una Coppa Italia- e la conferma, per il terzo anno consecutivo, in maglia biancoverde del Play-Guardia, classe ’99, Lorenzo Scampone, proveniente dal Basket Scauri, infatti, seppur provvisorio è stato diramato il calendario della Serie C Silver

Il Basket Serapo ’85, inserito nel girone A, esordirà sabato 12 Ottobre contro la UISP XVIII, in quello che rappresenta l’Open Day che, anche per questa occasione, avrà come location il PalabancaAnagni.

Per l’esordio casalingo, invece, i biancoverdi dovranno aspettare fine ottobre: il 27, per precisione, quando il Serapo ospiterà la Pyrgi Santa Severa, visto che, nel secondo impegno, la squadra sarà ospite della Nova Bk Ciampino.

(Il Faro on line)