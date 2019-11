“Cercate Maria?”, ma i “clienti” sono carabinieri: arrestati due pusher

Roma – Nella tarda serata di ieri, cinque Carabinieri della Stazione Roma piazza Bologna, in quel momento liberi dal servizio e in abiti civili, sono stati avvicinati da due ragazzi marocchini di 26 e 30 anni, entrambi irregolari sul territorio nazionale, mentre stavano chiacchierando nel parco di piazza Bologna.

I due sono andati subito al sodo, chiedendo se qualcuno della comitiva fosse interessato all’acquisto di marijuana. A quel punto, i militari, con estremo stupore dei pusher, si sono identificati, arrestandoli con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Dalle loro tasche sono spuntati circa 10 g di marijuana pronti per essere smerciati. Gli incauti spacciatori sono stati trattenuti in caserma in attesa del rito direttissimo.

(Il Faro online)