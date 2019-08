Focene, incidente nella notte: scontro tra una Punto e una Mercedes: due feriti

Fiumicino – Paura nella notte a Focene, località balneare del comune di Fiumicino. Poco dopo le 21 di martedì 6 agosto, il boato provocato da uno scontro tra una Fiat Punto e una Mercedes, verificatosi all’incrocio tra via dei Dentali, via delle Perle e via dei Cardidi, ha scosso i residenti.

La Punto ha terminato la sua corsa all’angolo del muretto di un’abitazione, mentre la Mercedes ha proseguito per alcuni metri fermandosi in via dei Cardidi. Ancora da stabilire l’esatta dinamica del sinistro.

In pochi minuti le strade si sono riempite di cittadini che hanno allertato i soccorsi. Sul posto gli uomini della Polizia Locale, per i rilievi del caso, il personale sanitario del 118 con due ambulanze e un’automedica.

Sul luogo dell’incidente anche gli agenti della Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco che hanno estratto dalla Punto il passeggero, rimasto bloccato all’interno dell’auto perché sportello era rimasto incastrato. Due i feriti, che hanno riportato diverse fratture per le quali sarà necessario un intervento chirurgico.

(Il Faro online)