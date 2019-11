Di Giuseppe: “Percolato sulla strada, rischio sanitario a Maccarese”

Fiumicino – “Su via Tre Denari a Maccarese la situazione percolato sulla strada é fuori controllo” – è questo l’allarme del naturalista Riccardo Di Giuseppe, che dalle pagine di Facebook accende i riflettori sulla situazione di via Tre Denari a Maccarese e sugli sversamenti di percolato che fuoriescono dai mezzi Ama in transito sulla strada.

“I cittadini – continua Di Giuseppe – chiusi in casa per il forte odore che proviene non solo dai mezzi Ama che transitano indisturbati, ma, naturalmente, dall’impianto in via dell’Olmazzetto diventato una discarica a tutti gli effetti”.

Nonostante le proteste dei residenti, infatti, le ordinanze e le barricate in strada (leggi qui), non sembra esserci ancora una soluzione per la situazione in cui versa questa località del comune di Fiumicino, tutto continua come sempre: la trasferenza, i mezzi pesanti, circa 70 al giorno, che passano a meno di 2 mt dalle case e che causano problemi gravi di inquinamento, continue vibrazioni, gli sversamenti di percolato, la puzza, una miscela che d’estate peggiora e che rende impossibile una vita normale, che costringe tutti a vivere con le finestre sempre chiuse.

Una criticità che non viene mai meno e su cui periodicamente i residenti richiamano l’attenzione degli Enti e dell’Amministrazione comunale. Anche oggi, l’ennesimo grido di allarme: “I residenti costretti a lavare la strada, scenderanno in piazza presto – conclude nel suo post Di Giuseppe – Qui c’é un rischio sanitario”.