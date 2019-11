Inceneritore a Tarquinia, anche il Pd di Civitavecchia esprime la sua contrarietà

Civitavecchia – “Rispetto la richiesta fatta dalla A2A Energia spa, riguardo la realizzazione di un impianto di termovalorizzazione sul nostro territorio, il Segretario del Partito Democratico di Civitavecchia, data l’importanza del tema, ha ritenuto di doversi recare immediatamente presso l’assessorato regionale competente per reperire informazioni precise ed esprimere, a nome del partito, la netta contrarietà all’impianto” – così in una nota la sezione locale del Partito Democratico di Civitavecchia.

“Registriamo, a tal proposito, più che soddisfacente la risposta della Regione la quale, non potendo comunque esimersi dalla valutazione del progetto, ha sottolineato come il piano di rifiuti regionale escluda categoricamente ogni qualsivoglia impianto di termovalorizzazione, rendendo dunque evidente l’esito della futura valutazione.

Nel ribadire quindi che la salvaguardia dell’ambiente del nostro territorio è una priorità assoluta, ci chiediamo altresì come curiosamente la richiesta della Spa sia stata resa nota solo ora pur avendo, quest’ultima, avuto contatti con i proprietari del terreno sicuramente in tempi non recenti visto l’avanzato iter procedurale”