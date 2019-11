Ladispoli, Comune al lavoro per dedicare il Centro Polifunzionale a Marco Vannini

Ladispoli – L’amministrazione comunale di Ladispoli informa che è stata convocata per le ore 18,00 del giorno 9 agosto la Toponomastica Cittadina presso l’Aula Storti in piazza Falcone, per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: Intitolazione del Polifunzionale “Teatro Marco Vannini”.

“Vogliamo mantenere vivo il ricordo di Marco – spiega il sindaco Alessandro Grando – con un’iniziativa che segue le altre intraprese dall’amministrazione comunale per tenere alta l’attenzione su una vicenda che deve ancora scrivere la parola fine a livello giudiziario. Dedicheremo a Marco un luogo di cultura e di aggregazione sociale per ribadire che tutta la comunità di Ladispoli pretende chiarezza sulla morte di un ragazzo di venti anni“.

(Il Faro online)