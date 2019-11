Ostia, deceduta la donna investita dalla moto

Ostia – E’ deceduta la donna investita nell’ incidente avvenuto sulla Via Del Mare ieri sera intorno alle 22. La donna di 75 anni è morta dopo essere stata travolta da un uomo di 50 anni in sella ad un motociclo.

Come descritto in questo articolo, il sinistro è avvenuto all’altezza di via Gondole e subito dopo l’incidente entrambe sono stati trasportati all’ospedale Grassi di Ostia: l’uomo in codice giallo e la donna in codice rosso, ma è deceduta poco dopo il ricovero.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale Gruppo Marconi che stanno effettuando i rilievi per accertare la dinamica dell’incidente. Il motoveicolo è stato posto sotto sequestro ed il conducente è stato sottoposto agli esami tossicologici di rito, risultati negativi. Sono intervenute anche pattuglie del gruppo zona X Mare in aiuto per la viabilità e la messa in sicurezza dell’area.

Dovrà essere accertata la responsabilità dell’incidente: uno tra i due attori del sinistro mortale, infatti, non ha rispettato il segnale rosso del semaforo. Testimoni lamentano la circostanza che i lampioni erano spenti come, purtroppo, avviene da diversi giorni in zona.