Riforma dello Sport, Giorgetti: “Tutelati lo sport di base e migliaia di lavoratori”

Il Faro on line – “Felice per quest’approvazione, anche il Senato come la Camera ha detto si con un’ampia maggioranza a una legge che fa l’interesse di migliaia di associazioni dilettantistiche che assicurano lo sviluppo dello sport di base e garantiscono decine di migliaia di lavoratori che avranno un inquadramento giuridico”.

Così il sottosegretario di stato con delega allo sport, Giancarlo Giorgetti, sulla delega sportiva approvata oggi definitivamente dal Senato. “Ora c’è la seconda parte del lavoro da fare con il Parlamento per i decreti legislativi e attuativi prosegue Giorgetti -. Un lavoro che sarà svolto con equilibrio, misura e realismo per lo sviluppo e il bene del sistema sportivo. In questa sede saranno chiariti anche i dubbi che nascono da un fraintendimento, come dimostra la lettera del funzionario del Cio”.

Fonte : ansa.it