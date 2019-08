Santa Marinella, sulla spiaggia la carcassa di un delfino morto

Santa Marinella – Un delfino morto è stato ritrovato sulla spiaggia di Santa Marinella, sul litorale a nord di Roma, nella tarda mattinata di oggi mercoledì 7 agosto.

Sul posto, il personale sanitario della Asl Roma 4, giunti in località Capo Linaro. Quello odierno non è il primo ritrovamento di delfini morti sul litorale romano. Diverse carcasse, nei giorni scorsi, sono state rinvenute in in alcune località del litorale a nord della Capitale.

Una “strage”, quella di delfini, che sta avvenendo soprattutto in Toscana. Ieri un tursiope è stato trovato morto a Livorno: è il 35/o caso dall’inizio dell’anno e il 18/o dall’inizio di luglio in Toscana. Nei giorni scorsi l’assessore regionale all’ambiente Federica Fratoni ha reso noto che in base alle autopsie condotte su 8 delfini che si sono spiaggiati in Toscana negli ultimi mesi, 7 presentavano lo stomaco completamente vuoto, come se qualche patologia li avesse indeboliti al punto da non riuscire a nutrirsi e, di conseguenza, morire.

(Il Faro online)