Spiagge libere a Terracina, è botta e risposta tra Assessore al Demanio e M5s

Terracina – “La polemica sulle spiagge libere dei Cinquestelle (Leggi qui) è caratterizzata da inesattezze, approssimazione e scarsa conoscenza della realtà”. Questa la replica dell’assessore al Demanio Marittimo di Terracina Gianni Percoco, in ordine alle critiche del Movimento Cinquestelle locale relativo alla presunta penuria di spiagge libere.

“Secondo i dati regionali, istituzione di riferimento per il demanio marittimo, le concessioni rilasciate dal Comune di Terracina a privati sono ben al di sotto del 50% dei circa 12 chilometri di arenili che insistono sul territorio comunale.

I Cinquestelle confondono le concessioni con le convenzioni, istituti profondamente diversi poiché i secondi afferiscono alle spiagge libere che rimangono tali. A Terracina ci sono diversi arenili in convenzione, formula che prevede la facoltà, per chi ne detiene il titolo, di erogare un servizio di ombrellone e sdraio esclusivamente all’avventore che ne fa richiesta, installando l’attrezzatura al momento e rimuovendola non appena il bagnante lascia l’arenile.

Queste spiagge rimangono a tutti gli effetti libere, perché è garantito a chiunque l’accesso libero e gratuito all’arenile, portandosi un proprio ombrellone, sdraio o sedie. Quello che sfugge ai grillini è il fatto che la convenzione costituisce un servizio in più ai bagnanti, perché il titolare ha l’onere di garantire i servizi igienici, la pulizia, le passerelle e il servizio di salvataggio.

Nelle altre spiagge libere il servizio di pulizia è assicurato dalla De Vizia e, se gli arenili dovessero presentarsi indecorosi nel corso della giornata, la responsabilità – conclude la nota – è da ricondurre all’inciviltà di qualche singolo che li frequenta”.

La controreplica del M5s

“Apprendiamo la risposta alle nostre osservazioni riportate su un nostro articolo riguardante la gestione della risorsa più importante di Terracina che è il mare, attraverso uno scarno e nebuloso comunicato condito da giudizi, pregiudizi e insulti, che altro non fanno che alzare il solito muro tra le istituzioni e i cittadini, ignorando totalmente quelle che sono le loro richieste.

“La polemica sulle spiagge libere dei Cinquestelle è caratterizzata da inesattezze, approssimazione e scarsa conoscenza della realtà” esordisce Percoco e se, il buongiorno si vede dal mattino – controreplicano gli attivisti del M5s di Terracina -, questa frase non lascia presagire nulla di buono.

“I Cinquestelle confondono le concessioni con le convenzioni, istituti profondamente diversi poiché i secondi afferiscono alle spiagge libere che rimangono tali….” Bene assessore, e che cosa cambia per un cittadino che, per trovare un fazzoletto di spiaggia libera, deve arrivare alla “quarta traversa” o addirittura alla “quattordicesima traversa”?

Probabilmente – proseguono dal M5s – approssimazione è quella con cui l’assessore ha letto il nostro articolo, che al di là dei tecnicismi, comunque riportati da dati ineccepibili nell’articolo, voleva sottolineare una realtà ben precisa: lo scempio che si perpetua ogni anno sugli arenili, contro ogni senso del gusto e della bellezza, devastando la spiaggia di Terracina con un ammasso di baracche posticce.

Perché, caro assessore, facendo una passeggiata sul Lungomare Circe, per vedere un po’ di mare, bisogna arrivare fino alla “quarta Traversa” o alla “quattordicesima”, laddove cioè c’è spiaggia libera, libera da baracche e similari! Non è difficile da capire, basterebbe un minimo di sensibilità nei confronti del senso della bellezza per evitare tutto questo scempio.

Ha mai provato a farsi una passeggiata sul lungomare di S. Felice Circeo… o al consorzio del Lago lungo…? Ha presente cosa si intende per “stabilimento balneare”?, il libero accesso alla spiaggia, il colpo d’occhio che ha un turista? Il Lungomare di Terracina è meraviglioso l’inverno… chi di noi non apprezza lo sky line della riviera di Ulisse? Ma, l’estate, tutto questo sparisce, viene sacrificato al profitto di pochi.

Per quanto riguarda, poi, la qualità delle acque – concludono dal M5s – i dati sono inconfutabili secondo Percoco, ma anche qui ci troviamo di fronte ad un assessore che legge i dati con molta, troppa approssimazione! I dati sono pubblici ed evidenti a tutti!“

(Il Faro on line)