Borgo San Martino, i locali dell’ex ufficio postale diventano del Comune

Cerveteri – I locali dell’ex ufficio postale nella Piazza principale della frazione di Borgo San Martino diventano di proprietà comunale. È stato infatti firmato nel pomeriggio di ieri, mercoledì 7 agosto, nel Palazzo Municipale di Piazza Risorgimento a Cerveteri il contratto di cessione a titolo gratuito dell’immobile da parte di A.R.S.I.A.L. al Comune.

Si tratta di un immobile di 240mq, che a seguito dell’atto siglato ieri entra nel pieno possesso della proprietà comunale e dunque a disposizione dell’Ente.

L’acquisizione a titolo gratuito dei locali di Borgo San Martino fanno seguito alla Deliberazione del Consiglio comunale di Cerveteri n.11 del 22 febbraio 2018 con la quale si autorizzava l’acquisizione gratuita di beni di proprietà A.R.S.I.A.L.

“Un importante obiettivo raggiunto per la nostra macchina amministrativa – ha dichiarato Alessio Pascucci, Sindaco di Cerveteri – con ci tengo a ringraziare la Presidenza di A.R.S.I.A.L. nella persona del Presidente Antonio Rosati, per la disponibilità e la collaborazione che sempre manifesta nei confronti della nostra città, e ringrazio per l’egregio lavoro svolto anche in questa circostanza il Segretario Generale Avvocato Pasquale Russo e i dipendenti Andrea Lupica, dell’Ufficio Economato e Rosalba Saolini dell’Ufficio Opere Pubbliche a Appalti per l’egregio lavoro svolto, fondamentale per il raggiungimento di un importante obiettivo dell’Amministrazione comunale di Cerveteri”.

(Il Faro online)