Il Faro on line – Un’altra vittoria per l’atleta, nonché maestro, Stefano Pressello.

Nel Campionato Europeo di judo, organizzato dalla federazione internazionale EJU e svoltosi a Las Palmas De Gran Canaria, con la presenza di ben 35 Paesi partecipanti e oltre 800 atleti, mediante la sua tenacia e perseveranza Pressello ha conquistato il gradino più alto del podio nella gara individuale, precisamente nella categoria dei -90 kg, vincendo ben 5 incontri su 5 tramite Ippon, tali da avergli consentito di far risuonare l’inno nazionale in terra straniera con grande emozione per gli italiani presenti.

Foto 3 di 5









Stefano, con ben più di 40 anni di esperienza nelle arti marziali, è riuscito dopo i primi 4 incontri ad aggiudicarsi la finale contro il russo Igor Shaporin, conclusasi nel migliore dei modi per l’atleta azzurro, grazie anche al suo coach Nicola Ripandelli del judo Preneste di Roma.

Ma non si ferma qui il successo: pochi giorni dopo la prima gara, si è svolta quella a squadre, ovviamente in rappresentanza dell’Italia, con 5 categorie di peso, che con altri atleti nazionali è riuscito a guadagnarsi l’argento. Nonostante il secondo gradino, Pressello ha vinto anche qui tutti gli incontri diretti, perdendo comunque la finale 3 a 2 contro la rappresentanza di casa, la Spagna.

Nel mese di agosto un’atleta come il campione lidense non rimane certamente a riposo. Infatti, essendo non solo pratico di judo, disputerà a Las Vegas, U.S.A., i Campionati del Mondo di brazilian jiu jiutsu, di cui è anche maestro, organizzati dalla federazione internazionale IBJJF.

A Stefano Pressello i migliori auguri per la sua brillante carriera sportiva e ci auguriamo che possa portare nuovamente la bandiera italiana sul podio.