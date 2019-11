Sabaudia – Lo sport e la città di Sabaudia tornano a conquistare la ribalta nazionale grazie alla squadra di calcio Amatori Bella Farnia e al primo posto conquistato al Campionato Nazionale MSP Amatori di Rimini. Il sindaco Gervasi, insieme agli assessori Sartori e D’Erme e ai consiglieri Danesin, Riccardi, Minervini e Avvisati, ha ricevuto i rappresentanti della squadra e della dirigenza, omaggiandoli di una targa di ringraziamento per “il traguardo raggiungo e per aver portato in alto il nome della nostra Sabaudia”.

“A nome di tutta l’Amministrazione comunale voglio farvi i complimenti per il successo ottenuto, che sia foriero di tante prossime soddisfazioni – ha commentato il sindaco Gervasi – Lo sport e la città di Sabaudia confermano questo felice matrimonio grazie all’operato di gruppi, atleti e squadre come voi che con spirito di sacrificio e tanta passione portano avanti un progetto che affonda le sue radici sul territorio e che va oltre la semplice pratica sportiva”.

Foto 2 di 2



“Ringraziamo l’Amministrazione comunale per questo riconoscimento e per averci concesso l’utilizzo del campo sportivo per i nostri allenamenti – commenta il capitano della squadra Alessandro Pacini – Questo risultato, raggiunto a cinque anni dalla nascita della società, è frutto del percorso al tempo intrapreso dal fondatore Roberto Menichelli, scomparso pochi mesi dopo, che ha voluto fortemente ricreare a Bella Farnia una realtà sportiva genuina composta da e per i ragazzi del posto. Il merito va ovviamente anche a chi ha ereditato da Roberto questa ‘missione’ riuscendo a portarla avanti con impegno e passione e permettendo alla squadra grandi soddisfazioni”.

La Amatori Bella Farnia ha in questi cinque anni ottenuto diversi successi, conquistando piano piano la ribalta nazionale. In ultimo la vittoria della Coppa Latina, che ha permesso la partecipazione e successiva vittoria del Campionato Nazionale MSP Amatori di Rimini. Già l’anno scorso, nell’ambito del medesimo evento sportivo, ha conquistato il secondo posto a Grosseto.

I ringraziamenti dell’Amministrazione al presidente Albert Di Raimo, al copresidente Tommaso Di Girolamo, al vicepresidente Leandro Ferrazzi, al segretario Giovanni Santini, al dirigente Marco Cristofori, al mister Angelo Santini, al capitano Alessandro Pacini e a tutti gli atleti della Amatori Bella Farnia: Botticci, Calore, Ciampini, Duò, Previato, Colleluori, Sicignano, Cipolla L., Limatola, Germani, Pacini A., Pacini F, Imperi, Petricca M, Ferrazzi S, Morelli, Lorenzetto, Cipolla C., Caporuscio, Bah, De Lucia, Celi, Pizzuti (capocannoniere a pari merito nelle fasi finali di Rimini) e Rossi.

(Il Faro online)