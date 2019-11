Ostia – La Pescatori Ostia è tornata a lavorare.

In queste ore, infatti, e in attesa di conoscere le avversarie, i ragazzi della prima squadra sono tornati in campo per la preparazione al prossimo campionato di Promozione.

A guidare la truppa di “Squali” il confermatissimo Cristian Lodi, che con la sua grande esperienza e sapienza guiderà i ragazzi in questa nuova avventura, accompagnato dal prezioso Marco Venturini e dal dirigente Giorgio De Vita: “Sono felice di poter proseguire il lavoro con questa Società, e darò il massimo per regalare una salvezza più tranquilla a questa compagine. Ho emozioni molto positive, e sono pronto a lavorare con un gruppo valido, che è stato pressochè confermato rispetto alla passata stagione. Inoltre abbiamo portato in prima squadra ragazzi di talento del 2001 della Juniores Primavera, e la new entry offensiva, un attaccante bravo come Marinucci, ex Palocco”.

A parlare della prima squadra e delle altre categorie è il direttore tecnico Guido Rossi, che ha confermato la linea di pensiero del tecnico gialloverde: “Abbiamo iniziato a lavorare, stiamo ancora cercando alcuni elementi per puntellare la squadra, ma il gruppo è già molto valido. Domenica mattina amichevole contro la Juniores del Fiumicino, allenata da Stampone, poi comunicheremo gli altri test match. In bocca al lupo poi agli altri gruppi, con la Juniores Regionale allenata da Desideri, i 2003 guidati da Nardone, i 2004 con Farago, i 2005 con Viglioglia e i 2006 di Ercolani”.

Insomma, al Borghetto si lavora in vista del nuovo anno, a tutti i livelli.

Tanta voglia di far bene e di regalare soddisfazioni importanti al Borghetto e alla sua gente. La Stagione della rinascita è iniziata ufficialmente!

