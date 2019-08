Raccolta firme contro la delocalizzazione della “Pollione”, i chiarimenti di genitori e docenti

Formia – Il tema della presunta della delocalizzazione della scuola media Pollione diventa, di giorno in giorno, sempre più “caldo”. Dopo la reazione della consigliera, nonché vicepresidente della Commissione scuola, Emanuela Sansivero, che chiedeva niente strumentalizzazioni sulla questione (Leggi qui), arriva il chiarimento di genitori e docenti che hanno deciso di prendere parte alla raccolta firme.

“Nello spirito costruttivo ben dimostrato – si legge, infatti, in una nota- esprimiamo soddisfazione per la condivisione contro la delocalizzazione riscontrata per la realizzazione della sede Pollione nel contesto del rione Mola e della sede esistente.

Onde evitare strumentalizzazioni, chiediamo coerenza e responsabilità a tutti i soggetti in campo. A tal fine, sottolineiamo che la raccolta delle firme è stata una azione apartitica, di tutela di una pluralità di soggetti coinvolti e cointeressati alla luce della indicazione della sindaca, di ascolto della gente, che in serata di venerdì promuoveva l’assemblea democratica di ascolto dei cittadini .

È significativo che in tale sede abbiamo comunicato e messo a disposizione di tutti tali firme. Ciascuno poteva averne copia e farne uso responsabile, come evidenziato. Certi che il giorno dopo ci sarebbe stata la commissione lavori pubblici per l’importante confronto sul progetto come finanziato.

Ebbene – prosegue la nota – abbiamo ricevuto la sola richiesta del consigliere della Lega Antonio Di Rocco, che, in coerenza con la linea chiara assunta in tempi non sospetti contro la realizzazione delocalizzata, ha prodotto, nei lavori della commissione stessa, copia delle firme a riscontro della volontà espressa da una grande moltitudine di operatori e cittadini cointeressati.

Ciò non può che fare piacere quale riscontro di azioni concrete per conseguire il miglior risultato per tutti, come pure sembra vogliano le varie forze in campo. Ciò, comunque – conclude la nota -, eliminando qualsiasi ipotesi di delocalizzazione. Basta con le polemiche aspettiamo gli atti e i fatti.”

(Il Faro on line)