San Felice Circeo – E’ sempre intensa l’attività di sorveglianza a tutela delle spiagge libere del litorale latinense da parte degli uomini della Guardia Costiera di San Felice Circeo e di Terracina in ausilio alle locali forze di polizia, Stazione dei Carabinieri di San Felice Circeo e Polizia locale.

Anche nella giornata di ieri non sono mancati al Circeo interventi da parte della Motovedetta di Soccorso CP 834 che è intervenuta in serata, per salvare un uomo di circa 45 anni rimasto bloccato nella grotta dell’Impiso dove si era recato via terra, ma a causa del repentino aumento del moto ondoso si era visto il passaggio sbarrato. Indispensabile anche stavolta l’aiuto degli uomini della Guardia Costiera Ausiliaria e dell’Ares 118 intervenuta a causa del forte malore accusato dallo stesso dopo l’intervento

L’attività della Guardia Costiera ha visto gli uomini impegnati anche sulla terra: liberate le spiagge libere del Comune di San Felice da attrezzature balneari installate abusivamente o lasciate incustodite sull’arenile libero per più di 1400 mq. “Numerose le segnalazioni in tal senso” affermano gli uomini della Guardia Costiera che cercano di intervenire anche se principalmente occupati nelle attività di soccorso e vigilanza in mare, chiaramente più intensa nel periodo estivo e soprattutto a ridosso della settimana di ferragosto.